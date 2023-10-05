مصر تسيطر على جوائز الدورة السادسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يقام حاليا حفل ختام أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

وشارك في الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للمونودراما، العديد من العروض، وهي «بلا اسم» من سلطة عمان، عرض «الحذاء» من دولة السودان، عرض «الليلة الأخيرة» من دولة الإمارات، عرض «2077» تعاون مشترك بين دولة فلسطين وألمانيا، عرض «شغف» من دولة العراق، عرض «بورنشية» من إيطاليا، عرض «عطش» من دولة تونس، عرض «سيب نفسك» مصر، عرض «ميرا» الجزائر.

بينما شارك في مسابقة التأليف المسرحي المونودراما، 40 نص مسرحي، فاز بها ثلاثة، المركز الاول محمود الكليني من مصر، المركز الثاني أية الحكلاوي من مصر، والمركز الثالث مجدي مصطفي من مصر.

فاز عرض «2077» الفلسطيني الألماني بجائزة التميز، وفازت سعاد جناتي من دولة الجزائر، ورانيا مختار من دولة العراق بجائزة أفضل ممثلة، وفازت شيماء فتحي من تونس بجائزة أفضل أداء حركي.

بينما فاز عرض «الليلة الأخيرة» من دولة الإمارات، بجائزة أفضل سينوغرافيا، وفازت فاطمة محمد على من مصر، عن دورها فى عرض «سيب نفسك»، بجائزة أفضل تمثيل في المهرجان.

كما فاز هشام أبو سهلة من دولة الجزائر، بافضل مخرج بالمهرجان، وفاز بجائزة أفضل عرض متكامل «سيب نفسك» من مصر .

وكان حفل الافتتاخ، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الفنانة لقاء الخميسي، والفنان لطفي لبيب، والفنان رياض الخولي، والفنان ايهاب فهمي، الفنان محمد أبو داوود، وغيرهم.

وكرم المهرجان عدد من رواد الفن العربي، وهم الفنان محمد صبحي، الفنان السوداني علي المهدي، الفنان الإماراتي محمد سعيد، واسم الراحل الدكتور مصطفى سليم.