«القومي للمرأة» يشيد باستخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفات مجانا لمدة أسبوع

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، باستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للسيدات ذوي الإعاقة البصرية (الصادر لهن بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهن) بالمجان، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع بكل المحافظات.

الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء

وأوضح «القومي للمرأة»، في بيان له اليوم، أن ذلك جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، الموافق 15 أكتوبر من كل عام.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هذا النهج استكمالا لجهود الدولة المصرية في دعم المرأة، وتعزيز وصول الخدمات الجماهيرية للسيدات ذوي الإعاقة مما يسهم في تدعيم جسور الثقة فيما بينهما.