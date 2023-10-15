انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة مطروح.. اعرف أماكنها

أعلنت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، عن انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة مطروح، من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظة، وتحت إشراف المفتشين بمديرية التموين بمطروح.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة مطروح

وقالت وكيل التموين بمحافظة مطروح، إن جميع الفروع التابعة لشركة تجارة الجملة في مدينة مرسى مطروح ومراكز المدن الثمانية بنطاق المحافظة الحمام والعلمين والضبعة والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، والمعرض اللوجستي بمطروح تشارك في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة مطروح تطرح جميع المنتجات بأسعار أقل من الأسواق، طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمواجهة جشع التجار ومحاربة الغلاء والسيطرة على الأسعار.

توفير جميع السلع الغذائية

وأوضحت وكيل تموين مطروح، أن المبادرة توفر جميع السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والعدس والفول والفاصوليا واللوبيا ومنتجات الألبان وغيرها، ويجري متابعة منافذ المبادرة والمرور عليها من كل إدارة تموينية.