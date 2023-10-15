تفاصيل انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسماعيلية

شهد عدد من منافذ بيع الجملة والتجزئة، اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، بالتزامن مع انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسماعيلية، لرفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية بشكل مستمر.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسماعيلية

وسجل زيت الطعام انخفاضا ملحوظا وصلت نسبته إلى 20% في بعض الأماكن، ليسجل كيلو الزيت 41 جنيها بدلاً من 51 جنيها، فيما سجلت الزجاجات كبيرة الحجم 4 لترات 184 جنيها بدلاً من 228 جنيها.

وسجل كيلو السكر في منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسماعيلية 27 جنيها للكيلو بدلاً من 39 جنيها، في معظم المحال التجارية بتخفيض تجاوزت نسبته 30%.

ضخ كميات جديدة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالإسماعيلية

وبحسب البيانات الرسمية للغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، فإن الغرفة تعمل على ضخ كميات جديدة من السكر والزيت والأرز في عدد من المجمعات الخاصة بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسماعيلية لرفع العبء عن المواطنين.

وقال أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إن الغرفة بصدد عقد اجتماعات مع التجار ورؤساء الشعب والشركات الخاصة بإنتاج السلع الغذائية والتجار لتوفير السلع بأسعار مخفضة بشكل أكبر.