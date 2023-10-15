مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.. اعرف التفاصيل

انطلقت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج في عدد من المنافذ ومعارض وزارة التموين، وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأسر، مع استمرار زيادة ضخ السلع الأساسية بسبب الإقبال المتزايد عليها.

وتستعرض «الوطن» مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج، في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج لـ«الوطن»، إنه من خلال مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج، تم طرح كميات كبيرة من السكر والأرز والزيت، والسمنة، والمكرونة، في عدد من هايبرات الشركة المصرية، ومنافذ التموين، في شتى أنحاء المدن والمراكز.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج في أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة تشمل 4 معارض، و4 هايبرات، و5 فروع نصف جملة، و21 منفذا ثابتا من أفرع جهاز الخدمة الوطنية، و9 سيارات متنقلة.

رقابة على مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أهمية إحكام السيطرة والرقابة على مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج في الأسواق، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى أشكالها وصورها، وتكثيف عملية الرقابة وضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية.