مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الفيوم.. انطلقت في عدة فروع

انطلقت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الفيوم في عدد من الفروع، وما تزال مستمرة في ضم عدد كبير من المحال للمبادرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بخفض أسعار السلع لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي يتم متابعتها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية في اجتماع موسع يعقده أسبوعيًا.

ويطرح كثير من أهالي محافظة الفيوم سؤالًا حول أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة الفيوم، ليتمكنوا من الاستفادة منها، خصوصًا أنّها تضم السلع الأساسية التي يعتمدون عليها في وجباتهم الغذائية.

أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

وقال مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية انطلقت أمس السبت في عدة سلاسل ومحال ومعارض على أرض المحافظة، أبرزها فروع إحدى السلاسل التجارية، ومحال تجارية سيتم إعداد قائمة بها وإعلانها، ومعرض حي الحادقة، ويجرى تجهيز معرض شارع أحمد شوقي، وحي المبيضة، ومعرض «كلنا واحد» أسفل الكوبري العلوي.

أسعار سلع المبادرة

وتشمل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بعض السلع الأساسية، مثل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والفول، والألبان، والعدس، والجبن، بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، إضافة إلى لحوم، ودواجن، والبيض بنسبة تخفيض بلغت 15%.

وانخفضت أسعار السلع الغذائية بعدما تم إعفائهم من الرسوم لمدة 6 أشهر، والتي تشهد رقابة مكثفة بالاتفاق بين الغرف التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث جاءت الأسعار بعد التخفيض كالآتي:

- أسعار الأرز.. يتراوح بين 18 حتى 20 جنيهًا.

- أسعار السكر.. سجل سعر الكيلو 27 جنيهًا.

- أسعار الزيت زنة 700 ملل.. يتراوح بين 30 وحتى 35 جنيهًا.

- أسعار العدس.. يتراوح بين 36.5 وحتى 54 جنيهًا.

- أسعار عبوة جبنة 500 جرام.. 24 جنيهًا.