جامعة بني سويف تصل للتصفيات النهائية في مبادرة «شباب من أجل التنمية»

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وصول فريقين من طلاب الجامعة للتصفيات النهائية في مبادرة «شباب من أجل التنمية»، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الأعلى للجامعات.

مشاركة الشباب في صنع مشروعات وسياسات التنمية

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة الشباب في صنع مشروعات وسياسات التنمية، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث شاركت الجامعة في التصفيات بمشروعين تم تحكيمهما ضمن 28 مشروعا تنمويا من 14 جامعة.

رفع وعي الشباب الجامعي بأهداف التنمية المستدامة

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن مبادرة شباب من أجل التنمية عبارة عن برنامج متكامل يهدف إلى رفع وعي الشباب الجامعي بأهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل الندوات والمحاضرات والتدريب والتنافس في تقديم حلول ابتكارية ومشروعات تنموية للمساهمة في تقديم حلول لقضايا محلية وقومية.

مشروعات جامعة بني سويف

يشار إلى أن الجامعة تقدمت بمشروعين، الأول هو إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى التجاري من الطحالب الدقيقة كمصدر طاقه صديق للبيئة، تحت إشراف الدكتورة علا حمودة، وضم الفريق وائل أحمد فتحي السيد مسئول العرض، والطلاب أحمد فتحي سيد وآية طلعت محمد ورحمة طه سيد وهدير حمادة أحمد، بينما المشروع الثاني هو وحدة الأكوابونيك Aquaponics الزراعة المائية لزراعة الأرز والسمك من مفهوم التصدير المستدام، بإشراف الدكتورة جيهان فؤاد محمد محمود، وضم الفريق الطلاب يمنى عبد المعز أحمد حسن، ومي كمال الدين حسين السنوسي، وأريج أسامة سعيد عبد القوي، وريم إبراهيم فريد إبراهيم.