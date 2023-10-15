الكشف على 1800 مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 11 و12 أكتوبر الجاري بقرية بني سمرج بمركز سمالوط، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي في تخصصات مختلفة بينها «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، مسالك»، ضمن إجراءات وقائية مشددة.

صرف الأدوية والعلاج بالمجان

وأضاف وكيل صحة المنيا، أنه تم الكشف على 1801 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 271 حالة جراحة، 461 حالة أطفال، 262 باطنة، 53 نساء، 51 أسنان، 175 جلدية، 24 تنظيم أسرة، 180 رمد، 76 قلب، بالإضافة إلى إجراء 200 تحليل مختلف، و3 موجات صوتية، و4 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ132مترددا، وتم خلع أسنان لـ5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 119 مترددا.