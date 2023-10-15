أسعار الأرز الشعير اليوم.. 15 ألفا و500 جنيه للطن «عريض الحبة»

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت استقرارا لوفرة المعروض منها في الأسواق الحرة أو المتاجر الكبرى، سواء للأرز رفيع أو عريض الحبة، وذلك خلال موسم حصاد الأرز الشعير لعام 2023 والذي يجري في 9 محافظات.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم جاءت كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 15 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 14 ألفا و900 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد

وأضاف أن الأرز الشعير اليوم الأحد، يشهد توافر كميات كبيرة منه في نطاق محافظات الوجهين البحري والقبلي بشكل كبير، لافتا أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان من حيث المنزرع من الأرز الشعير في مصر هذا العام 2023، بنحو 82%، من هذا المحصول.