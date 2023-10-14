عضو بـ«النواب»: الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفي لشهور

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بدء الحكومة في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي جرى تحديدها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية.

مبادرة خفض الأسعار

وأشار «عثمان»، إلى أن المبادرة تتضمن خفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% على 7 سلع أساسية هي الألبان والجبن والبيض والأرز والسكر والزيوت، مشددا على ضرورة قيام المحافظين بدورهم في النزول إلى الأسواق والتأكد من التزام الجميع بتنفيذ المبادرة والتزام الجميع بالأسعار المقررة مسبقا وعدم التحايل عليها من جانب التجار.

وأوضح النائب أحمد عثمان، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات بداية من جائحة كورونا ووصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في اضطراب خطوط الإمداد ومن ثم تأثرت الدول التي تعتمد على الاستيراد، فكان التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.

مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية

وأصاف النائب أحمد عثمان، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية يكفي لشهور قادمة، كما اتجهت الدولة للتوسع الزراعي خاصة المحاصيل الاستراتيجية، واطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج.