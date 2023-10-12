عضو بـ«النواب»: قطع الكهرباء والمياه عن غزة «جريمة حرب إسرائيلية»

قال المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، إن حملة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتي وصلت إلى عزل القطاع ومنع وصول الكهرباء والمياه وكل لوازم المعيشة فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية بمثابة انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنها جريمة حرب ضد الإنسانية، مطالبا من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك إلى تنفيذ الدعوة المهمة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف العنف والتصعيد داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي

وأكد عضو مجلس النواب في بيانه أن التحرك العاجل والسريع من المجتمع الدولي أصبح ضرورة إنسانية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام وتطبيق القانون الدولي ووقف الحملة الممنهجة لسياسات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتهدئة الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

هجمات على البنية التحتية الفلسطينية

وأشار إلى أن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنية التحتية الفلسطينية تهدف إلى تدمير حياة المدنيين في قطاع غزة وزيادة معاناتهم، مشيرا إلى أن استمرارالأوضاع المأساوية يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، وأن الطريق والسبيل الوحيد لوقف معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين.