بينهم إليسا ومنى الشاذلي.. كيف ودع مشاهير مصر ولبنان جيزيل خوري؟
كتب:
أبانوب رجائي
02:06 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
جيزيل خوري
صدمة كبيرة أصابت الوسط الإعلامي والفني في مصر والوطن العربي بعد وفاة الإعلامية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 62 عامًا.
ونعى الراحلة عدد كبير من الإعلاميين، من بينهم منى الشاذلي، التي كتبت: «وداعا جيزيل خوري .. سأفتقد وجودك في الإعلام وفي الحياة.. وسأتذكر دائما ابتسامتك الواثقة المفعمة بالنشاط و القوة كلما التقينا.. ولن أنسى دموعك التي غلبتك في آخر لقاء لنا».
كما كتب الإعلامي اللبناني نيشان: «الإعلامية جيزيل خوري في ذمّة الله.. حزين جِدًّا.. جيزيل الراقية، النبيلة، المُحترفة.. عانت في حياتها، واجتهدت، وتفوّقت وَرَحَلت».
الاعلامية جيزيل خوري في ذمّة الله…— نيشان (@Neshan) October 15, 2023
حزين جِدًّا…
جيزيل الراقية، النبيلة، المُحترفة…
عانت في حياتها، واجتهدت، وتفوّقت… وَرَحَلَت…#جيزيل_خوري pic.twitter.com/8aI4Ld2Z7A
إليسا تنعي جيزيل خوري
كما كتبت إليسا: «ارتاح جسمك من كل الوجع والمرض وانشالله روحك ترتاح لما ترجعي تلتقي بالشهيد سمير قصير بمكان ما ف يو لا حروب ولا مآسي ولا ظلم الله يرحمك».
ارتاح جسمك من كل الوجع والمرض وانشالله روحك ترتاح لما ترجعي تلتقي بالشهيد #سمير_قصير بمكان ما فيو لا حروب ولا مآسي ولا ظلم— Elissa (@elissakh) October 15, 2023
الله يرحمك #جيزيل_خوري pic.twitter.com/v6okBhq9DL
وكتبت سيرين عبد النور عبر تويتر أيضا: «الراحة الأبدية اعطها يارب ونورك الدائم فليشرق عليها وداعا جيزيل خوري».
الراحة الابدية اعطها يارب ونورك الدائم فليشرق عليها— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 15, 2023
وداعاً #جيزيل_خوري ???? pic.twitter.com/MYqigYbqFp
أما الإعلامي مصطفى الأغان فكتب: «وداعاً جيزيل خوري لم التقيك في حياتي رغم عملنا سابقاً في مكان واحد ولكنك بصمة في الاعلام العربي والبصمات تبقى ولا ترحل».
وداعاً #جيزيل_خوري لم التقيك في حياتي رغم عملنا سابقاً في مكان واحد ولكنك بصمة في الاعلام العربي والبصمات تبقى ولا ترحل pic.twitter.com/lbPmhHsiIW— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) October 15, 2023
واهتمت كندة علوش هي الأخرى بوداع الراحلة وكتبت: «جيزيل خوري لروحك الرحمة برحيلها يخسر المشهد الإعلامي العربي إعلامية مميزة مثقفة صاحبة قضية كل العزاء لأسرتها ومحبيها».
#جيزيل_خوري لروحك الرحمة برحيلها يخسر المشهد الإعلامي العربي إعلامية مميزة مثقفة صاحبة قضية كل العزاء لأسرتها ومحبيها https://t.co/3zil0qhpzZ— Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 15, 2023
رسالة مؤثرة من كارول سماحة
وكتبت كارول سماحة عبر تويتر: «بعدني مش عم صدق.. جيزيل!! رح ابقى اتذكّر أحاديثنا وكيف كنتِ تخبّي الزّعل والوجع ورا ابتسامتك، هيك عرفتك قويّة وصلبة رغم كل المعاناة ولا مرّة حكيتي أو خليتي حدا يحس. تركتِ زعل كبير بقلبي الله يرحمك ونفسك بالسماء».
بعدني مش عم صدق.. جيزيل!!— Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) October 15, 2023
رح ابقى اتذكّر أحاديثنا وكيف كنتِ تخبّي الزّعل والوجع ورا ابتسامتك، هيك عرفتك قويّة وصلبة رغم كل المعاناة ولا مرّة حكيتي أو خليتي حدا يحس.
تركتِ زعل كبير بقلبي الله يرحمك ونفسك بالسماء.#جيزيل_خوري
أما كارمن لبس فكتبت: «بس تقول جيزيل خوري مستحيل ما تتذكر وجها وهي مبتسمة رغم كل يلي قطعت في.. الرحمة لروح أحد أهم الوجوه الإعلامية اللبنانية يلي تركت بصمة ما بتشبه حدا».
بس تقول #جيزيل_خوري مستحيل ما تتذكر وجها وهي مبتسمة رغم كل يلي قطعت في. الرحمة لروح أحد أهم الوجوه الإعلامية اللبنانية يلي تركت بصمة ما بتشبه حدا pic.twitter.com/s9fqxxoTcc— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) October 15, 2023
وكتبت فيفي عبده عبد إنستجرام: «رحلت عن عالمنا الإعلامية المميزة جيزيل خوري بعد صراع مع المرض حيث قضت حياتها المهنية دفاعا عن القضية الفلسطينة وعلى المستوى الشخصي لها مكانة غالية في قلبي، كان آخر لقاء معها في قناة بي بي سي في القاهرة.. رحمة الله عليكي».