بينهم إليسا ومنى الشاذلي.. كيف ودع مشاهير مصر ولبنان جيزيل خوري؟

صدمة كبيرة أصابت الوسط الإعلامي والفني في مصر والوطن العربي بعد وفاة الإعلامية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 62 عامًا.

ونعى الراحلة عدد كبير من الإعلاميين، من بينهم منى الشاذلي، التي كتبت: «وداعا جيزيل خوري .. سأفتقد وجودك في الإعلام وفي الحياة.. وسأتذكر دائما ابتسامتك الواثقة المفعمة بالنشاط و القوة كلما التقينا.. ولن أنسى دموعك التي غلبتك في آخر لقاء لنا».

كما كتب الإعلامي اللبناني نيشان: «الإعلامية جيزيل خوري في ذمّة الله.. حزين جِدًّا.. جيزيل الراقية، النبيلة، المُحترفة.. عانت في حياتها، واجتهدت، وتفوّقت وَرَحَلت».

الاعلامية جيزيل خوري في ذمّة الله…

حزين جِدًّا…

جيزيل الراقية، النبيلة، المُحترفة…

عانت في حياتها، واجتهدت، وتفوّقت… وَرَحَلَت…#جيزيل_خوري pic.twitter.com/8aI4Ld2Z7A — نيشان (@Neshan) October 15, 2023

إليسا تنعي جيزيل خوري

كما كتبت إليسا: «ارتاح جسمك من كل الوجع والمرض وانشالله روحك ترتاح لما ترجعي تلتقي بالشهيد سمير قصير بمكان ما ف يو لا حروب ولا مآسي ولا ظلم الله يرحمك».

ارتاح جسمك من كل الوجع والمرض وانشالله روحك ترتاح لما ترجعي تلتقي بالشهيد #سمير_قصير بمكان ما فيو لا حروب ولا مآسي ولا ظلم

الله يرحمك #جيزيل_خوري pic.twitter.com/v6okBhq9DL — Elissa (@elissakh) October 15, 2023

وكتبت سيرين عبد النور عبر تويتر أيضا: «الراحة الأبدية اعطها يارب ونورك الدائم فليشرق عليها وداعا جيزيل خوري».

الراحة الابدية اعطها يارب ونورك الدائم فليشرق عليها

وداعاً #جيزيل_خوري ???? pic.twitter.com/MYqigYbqFp — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 15, 2023

أما الإعلامي مصطفى الأغان فكتب: «وداعاً جيزيل خوري لم التقيك في حياتي رغم عملنا سابقاً في مكان واحد ولكنك بصمة في الاعلام العربي والبصمات تبقى ولا ترحل».

وداعاً #جيزيل_خوري لم التقيك في حياتي رغم عملنا سابقاً في مكان واحد ولكنك بصمة في الاعلام العربي والبصمات تبقى ولا ترحل pic.twitter.com/lbPmhHsiIW — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) October 15, 2023

واهتمت كندة علوش هي الأخرى بوداع الراحلة وكتبت: «جيزيل خوري لروحك الرحمة برحيلها يخسر المشهد الإعلامي العربي إعلامية مميزة مثقفة صاحبة قضية كل العزاء لأسرتها ومحبيها».

#جيزيل_خوري لروحك الرحمة برحيلها يخسر المشهد الإعلامي العربي إعلامية مميزة مثقفة صاحبة قضية كل العزاء لأسرتها ومحبيها https://t.co/3zil0qhpzZ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 15, 2023

رسالة مؤثرة من كارول سماحة

وكتبت كارول سماحة عبر تويتر: «بعدني مش عم صدق.. جيزيل!! رح ابقى اتذكّر أحاديثنا وكيف كنتِ تخبّي الزّعل والوجع ورا ابتسامتك، هيك عرفتك قويّة وصلبة رغم كل المعاناة ولا مرّة حكيتي أو خليتي حدا يحس. تركتِ زعل كبير بقلبي الله يرحمك ونفسك بالسماء».

بعدني مش عم صدق.. جيزيل!!

رح ابقى اتذكّر أحاديثنا وكيف كنتِ تخبّي الزّعل والوجع ورا ابتسامتك، هيك عرفتك قويّة وصلبة رغم كل المعاناة ولا مرّة حكيتي أو خليتي حدا يحس.

تركتِ زعل كبير بقلبي الله يرحمك ونفسك بالسماء.#جيزيل_خوري — Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) October 15, 2023

أما كارمن لبس فكتبت: «بس تقول جيزيل خوري مستحيل ما تتذكر وجها وهي مبتسمة رغم كل يلي قطعت في.. الرحمة لروح أحد أهم الوجوه الإعلامية اللبنانية يلي تركت بصمة ما بتشبه حدا».

بس تقول #جيزيل_خوري مستحيل ما تتذكر وجها وهي مبتسمة رغم كل يلي قطعت في. الرحمة لروح أحد أهم الوجوه الإعلامية اللبنانية يلي تركت بصمة ما بتشبه حدا pic.twitter.com/s9fqxxoTcc — Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) October 15, 2023

وكتبت فيفي عبده عبد إنستجرام: «رحلت عن عالمنا الإعلامية المميزة جيزيل خوري بعد صراع مع المرض حيث قضت حياتها المهنية دفاعا عن القضية الفلسطينة وعلى المستوى الشخصي لها مكانة غالية في قلبي، كان آخر لقاء معها في قناة بي بي سي في القاهرة.. رحمة الله عليكي».