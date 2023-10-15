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بينهم إليسا ومنى الشاذلي.. كيف ودع مشاهير مصر ولبنان جيزيل خوري؟

كتب:

أبانوب رجائي
02:06 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
جيزيل خوري

جيزيل خوري

صدمة كبيرة أصابت الوسط الإعلامي والفني في مصر والوطن العربي بعد وفاة الإعلامية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 62 عامًا.

ونعى الراحلة عدد كبير من الإعلاميين، من بينهم منى الشاذلي، التي كتبت: «وداعا جيزيل خوري .. سأفتقد وجودك في الإعلام وفي الحياة.. وسأتذكر دائما ابتسامتك الواثقة المفعمة بالنشاط و القوة كلما التقينا.. ولن أنسى دموعك التي غلبتك في آخر لقاء لنا».

كما كتب الإعلامي اللبناني نيشان: «الإعلامية جيزيل خوري في ذمّة الله.. حزين جِدًّا.. جيزيل الراقية، النبيلة، المُحترفة.. عانت في حياتها، واجتهدت، وتفوّقت وَرَحَلت».

إليسا تنعي جيزيل خوري

كما كتبت إليسا: «ارتاح جسمك من كل الوجع والمرض وانشالله روحك ترتاح لما ترجعي تلتقي بالشهيد سمير قصير بمكان ما ف يو لا حروب ولا مآسي ولا ظلم الله يرحمك».

وكتبت سيرين عبد النور عبر تويتر أيضا: «الراحة الأبدية اعطها يارب ونورك الدائم فليشرق عليها وداعا جيزيل خوري».

أما الإعلامي مصطفى الأغان فكتب: «وداعاً جيزيل خوري لم التقيك في حياتي رغم عملنا سابقاً في مكان واحد ولكنك بصمة في الاعلام العربي والبصمات تبقى ولا ترحل».

واهتمت كندة علوش هي الأخرى بوداع الراحلة وكتبت: «جيزيل خوري لروحك الرحمة برحيلها يخسر المشهد الإعلامي العربي إعلامية مميزة مثقفة صاحبة قضية كل العزاء لأسرتها ومحبيها».

رسالة مؤثرة من كارول سماحة

وكتبت كارول سماحة عبر تويتر: «بعدني مش عم صدق.. جيزيل!! رح ابقى اتذكّر أحاديثنا وكيف كنتِ تخبّي الزّعل والوجع ورا ابتسامتك، هيك عرفتك قويّة وصلبة رغم كل المعاناة ولا مرّة حكيتي أو خليتي حدا يحس. تركتِ زعل كبير بقلبي الله يرحمك ونفسك بالسماء».

أما كارمن لبس فكتبت: «بس تقول جيزيل خوري مستحيل ما تتذكر وجها وهي مبتسمة رغم كل يلي قطعت في.. الرحمة لروح أحد أهم الوجوه الإعلامية اللبنانية يلي تركت بصمة ما بتشبه حدا».

وكتبت فيفي عبده عبد إنستجرام: «رحلت عن عالمنا الإعلامية المميزة جيزيل خوري بعد صراع مع المرض حيث قضت حياتها المهنية دفاعا عن القضية الفلسطينة وعلى المستوى الشخصي لها مكانة غالية في قلبي، كان آخر لقاء معها في قناة بي بي سي في القاهرة.. رحمة الله عليكي».

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