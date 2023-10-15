مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط: توسع إسرائيل في قصف غزة أمر مقلق

نقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد، تقريرًا عن قناة «سي سي تي في» الصينية بأنّ المبعوث الصيني للشرق الأوسط، تشاي جون، سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع؛ للتنسيق مع مُختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإنعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

إسرائيل تستعد لشن هجوم بري في غزة

وجاء تقرير القناة الصينية في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل تستعد لشن هجوم بري في غزة.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان غزة إلى مغادرة شمال القطاع عبر ممرين آمنين جرى تخصيصهما لعبور أكثر من مليون نسمة، وهو نزوح جماعي اعتبرت منظمات إغاثة أنه سيتسبب في كارثة إنسانية.

الصين: احتمال اتساع نطاق النزاع

وقال «تشاي» للقناة الصينية إن احتمال اتساع نطاق النزاع وامتداده إلى الخارج أمر مُقلق جدًا.

ودعا وزير الخارجية الصيني، وانج يي، السبت، الولايات المتحدة إلى لعب دور بناء ومسؤول في النزاع، وحض على عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقت ممكن؛ لتعزيز التوصل إلى توافق واسع النطاق.