«السياحة» تكشف تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا (صور)

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار، الكشف لأول مرة عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنه تم الكشف عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بها العديد من المقابر المنحوتة في الصخر، داخلها مئات من اللقى الأثرية من تمائم وحلي وتوابيت حجرية وخشبية بها مومياوات، بالإضافة إلى مجموعة من تماثيل الأوشابتى من الفخار والخشب لبعض كبار الموظفين مثل «جحوتى مس»، والذى يحمل لقب المشرف على ثيران معبد آمون والسيدة ناني التى تحمل لقب منشدة جحوتى.

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم العثور على جبانة الدولة الحديثة بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا، إذ تم العثور من قبل على جبانات كل من الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول والدولة الوسطى لهذا الأقليم شرق النيل، في منطقة الشيخ سعيد ودير البرشا، وهي مقابر صخرية تخص حكام الإقليم وكبار الموظفين.

أما موقع جبانة الإقليم خلال عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر لم يكن معروفا حتى بدأت البعثة المصرية حفائرها هذا الموسم منذ شهر أغسطس الماضي.

ولفت إلى أنّ الشواهد الأثرية أشارت إلى أن جزء من هذه الجبانة أعيد استخدامه في العصور المتأخرة، حيث تم الكشف عن لقى أثرية كثيرة من العصر المتأخر، مثل تماثيل الأوشابتى المختلفة الأحجام، ومواد الصنع، ومجموعات من الأوانى الكانوبية من الألبستر والحجر الجيرى والفيانس، وآلاف التمائم والعديد من التوابيت الحجرية والخشبية بأشكال آدمية، البعض منها منقوش وملون بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ وبعض التماثيل الحجرية والخشبية.

تابوت خشبي منقوش وملون لابنة كبير كهنة حجوتي

وأوضح أنه تم العثور أيضا على إحدى الدفنات التي تحوي تابوت خشبي منقوش وملون للسيدة «تا دى ايسة» بنت «إيرت حرو»، كبير كهنة جحوتى بالأشمونين حيث عثر بجانبها على صندوقين من الخشب يحويان الأوانى الكانوبية الخاصة بها، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من تماثيل الأوشابتى وتمثال بتاح سكر، ولأول مرة يتم العثور فى الموقع على لفافة بها بردية كاملة بحالة جيدة من الحفظ .

الكشف عن أول بردية كاملة ملونة

كما أشار إلى أنه تم أيضا الكشف عن أول بردية كاملة يتم العثور عليها في منطقة الغريفة، والتي أشارت الدراسات الأولية إلى أن طولها يبلغ ما بين 13 و15 مترا تقريبا، لافتا إلى أن هذه البردية تتحدث عن كتاب الموتى وتتميز بأنها في حالة جيدة من الحفظ والتي من المقرر أن يتم عرضها بالمتحف المصري الكبير.

واختتم الدكتور مصطفى وزيري حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الزملاء العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وخاصة المرممين والآثاريين بمنطقة الغريفة على ما يبذلوه من جهد ودورهم في الإعلان عن هذا الكشف الهام.