«التموين» تلزم الشركات بإخطارها بالكميات المخزنة لديها من الأرز أسبوعيا

ألزم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز، بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، على قيام المضارب بجميع أنواعها، وكذلك الشركات والمنشآت التي تخزن وتتداول الأرز، بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وشدد المصيلحي، أثناء الاجتماع، على أنّ هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقًا تضمن تحقيق الرقابة على الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في جميع مراحل التداول، طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1 أغسطس 2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي أكد ضرورة تدوين وكتابة على العبوات المعدة للبيع «سعر المستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة».

ونوهت وزارة التموين، بأنّ الفترة القادمة تشهد تكليف الجهات المعنية بالرقابة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت والشركات العاملة في مجال الأرز، لضمان التأكد من انتظام عملها في ضوء أحكام القرار الوزاري المنظم لتداول سلعة الأرز، والتأكد من توافر السلعة بالكميات والأسعار العادلة بما يضمن تحقيق الإتاحة والوفرة المطلوبة.