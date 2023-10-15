حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من «المهن التمثيلية»

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفدًا من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية ومستشارها القانوني، وأعرب عن سعادته وترحيبه بوفد النقابة لمقر الحملة، موضحًا أنّ الفن المصري يمثل القوى الناعمة للدولة المصرية.

وأشار إلى أنّ للفنانين دور كبير في مخاطبة الوعي والفكر لدى المواطنين وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية، وإعداد جيل من الموهوبين ورعاية تلك المواهب، وهو النهج نفسه الذي يسير عليه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في رعاية المواهب وتنمية قدراتها، مؤكدًا أنّ بناء الإنسان يبدأ من بناء الدولة بمؤسساتها وبنيتها الأساسية، وأنّ من المعروف عن نقابة المهن التمثيلية أنّها أول من يدعم ويساند الوطن على الأصعدة كافة.

من جهته، وجّه وفد نقابة المهن التمثيلية الشكر إلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لتقديره للفن المصري ودوره في مخاطبة الوعي والفكر، موضحين أنّ الدولة المصرية نعمت بالاستقرار والأمن والأمان، واستطاعت خلال الآونة الماضية تحقيق انجازات عديدة تتمثل في إقامة العديد من المشروعات الضخمة والمبادرات وتطوير العشوائيات وتطوير البنية التحتية وغيرها تجعل كل مواطن مصري فخور بقيادته خلال السنوات التسع الماضية، مشيرين إلى اعتزامهم بالقيام بدورهم المجتمعي في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة لممارسة حق من حقوقهم الدستورية الأصيلة.