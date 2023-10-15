ما عقوبة التصويت في الانتخابات دون حق؟.. قانوني يجيب

حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من العقوبات لكل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك، أو ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من اللجان.

عقوبة من أدلى بصوته في انتخابات الرئاسة دون حق

ولتوضيح ذلك، قال أشرف ناجي، المحامي وأستاذ القانون، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

وتابع: «حتى تسير العملية الانتخابية بنظام وحيادية يتم تطبيق القانون بما نص فيه من عقوبات على الجميع، حتى يعلم جميع المواطنين، بما لهم وما عليهم قبل عمليه الاقتراع».