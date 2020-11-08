السيدات كلمة السر.. إقبال كثيف على لجان الانتخاب بجنوب سيناء قبل الغلق

قبل غلق صناديق الاقتراع بدقائق، توافدت عشرات السيدات على مقار اللجان في جميع مدن محافظة جنوب سيناء، للإدلاء بأصواتهن في عملية الاقتراع، في انتخابات مجلس النواب، قبل غلق اللجان وبدء أعمال الفرز بدقائق.

وشهدت لجنة مدرسة على مبارك، تصويت من السيدات كبار السن، وفتيات، كما شهدت لجنة مدرسة الشهيد عمرو شكري حشود من السيدات، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

جدير بالذكر أن إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبًا، موزعين على 2 لجنة عامة ، و9 مراكز انتخابية، و15 مقر انتخابي، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى و19 لجنة في الدائرة الثانية.