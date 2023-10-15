عضو اللجنة المركزية لفتح: ترحيل الفلسطينيين نكبة جديدة.. وأمريكا رأس الأفعى

قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنّ فلسطين تواجه العالم الظالم وتقوده الولايات المتحدة التي تكيل بمكيالين ولديها ازدواجية معايير، موضحًا: «نواجه هذا الأمر دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية، حيث إن بلدنا بها مسرى سيدنا محمد وقيامة السيد المسيح».

العدوان الإسرائيلي يدمر كل شيء

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العدوان الإسرائيلي يدمر كل شيء، ولكن الإرادة الفلسطينية تزداد صلابة، مشددًا على أن الترحيل نكبة جديدة ولن يتم، وأمريكا هي رأس الأفعى، ولا تريد لأي عربي أن يتجاوز الحدود التي رسمتها الحركة الصهيونية».

هناك معركة طويلة لم تبدأ بعد

وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: «هناك معركة طويلة لم تبدأ بعد، فقد استدعت أمريكا حاملتي طائرات أمريكية وبوارج بريطانية وكل الأسلحة الأوروبية، وأشكر الصين لأنها قالت إن إسرائيل تقوم بجرائم حرب ضد الفلسطينيين وآن الأوان كي تتوقف، وروسيا طلبت من مجلس الأمن ممرات آمنة».