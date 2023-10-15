بوتين: التلميحات بخوض أمريكا حربا ضد روسيا والصين هراء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة نُشرت اليوم الأحد، إنَّ التلميحات في الغرب بأن الولايات المتحدة تستعد لحرب متزامنة مع كل من روسيا والصين هي هراء، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضاف «بوتين» أن القوات الروسية تعزز مواقعها على كامل جبهة القتال في أوكرانيا بعد الهجوم المضاد الأوكراني، الذي وصفه بالفاشل هذا العام.

وتسيطر روسيا حاليًا على نحو 17.5% من الأراضي الأوكرانية، ولم يحقق الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأته القوات الأوكرانية منذ 4 أشهر هذا العام أي مكاسب تذكر على الأرض، وفقًا للتحليلات الغربية للأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأوضح بوتين في تصريحات: «أما بالنسبة للهجوم المضاد، الذي يُزعم أنه متوقف، فقد فشل تمامًا».