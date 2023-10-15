طرائف الملاعب.. طرد مدرب بالدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة بسبب موقف غريب

لا تزال طرائف المستطيل الأخضر موجودة باستمرار في الملاعب، إذ شهدت مواجهة جيلينجهام ووالسال بدوري القسم الثالث الإنجليزي موقفا غريبا، والتي حسمها الأخير برباعية مقابل هدف.

مدرب يعرقل لاعب

تصرف غير مألوف أقدم عليه مدرب جيلينجهام كيث ميلين، بعرقلة توم نوليز، لاعب والسال، في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، خلال محاولته تنفيذ رمية تماس، ليتفاجأ بالمدرب يعرقله من خارج الخطوط.

لم يتردد حكم الساحة تشارلز بريكسبير في إشهار البطاقة الحمراء في وجه «ميلين»، بعدما سقط اللاعب بفعل تصرف المدرب المفاجئ.

موقف غريب في إنجلترا بعد عرقلة مدرب للاعب الفريق المنافس

تسبب موقف المدرب في ابتعاده عن مقاعد بدلاء فريقه في تلك المباراة، ليقوم المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى بتوجيه الفريق في الوقت المتبقي من عمر اللقاء.

بعد هذا التصرف الغريب بنحو 6 دقائق، سجل والسال هدفه الأول، في المباراة التي تمكن من حسمها برباعية عن طريق إسحاق هاتشينسون الذي سجل هاتريك وصنع آخر لزميله في الفريق فريدي دريبر، بينما جاء هدف جيلينجهام الوحيد عن طريق لاعبه بون، في الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة.

وسخر أحد رواد منصة «X»، تويتر سابقا، من تصرف المدرب معلقا: «خطأ احترافي. وكان خارج الملعب»، بينما علق آخر: «لقد شاهدنا هذا على الهواء مباشرة، ويظهر المزيد مما حدث، حاول المدرب الحصول على الكرة لمنعهم من تنفيذ رمية تماس سريعة حيث كان أوجي خارج موقعه ما أدى إلى تعثر اللاعب، استحق بطاقته الحمراء».