حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، تنفيذاً لسياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع أنواع التعديات، ومخالفات البناء، وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ومن جانبه، تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى «محلة القصب، والحمراوي، ودقلت»، حيث تم وقف الأعمال بعزبة الجندي التابعة لقرية محلة القصب، وإزالة الشدة الخشبية بالكامل ورفعها.

تسليم جميع الأراضي لجهة الولاية

وفي السياق نفسه، تم إزالة وفك شدة خشبية بقرية دقلت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية دفرية التابعة لقرية الحمراوي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تسليم جميع الأراضي لجهة الولاية.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، وعبود الصيفي، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون القرى، وإبراهيم حجاج، رئيس قرية محلة القصب، وياسر عقبة، رئيس قرية الحمراوي، ومرتضى إسماعيل، رئيس قرية دقلت، وحضور فني بالإدارة الهندسية، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.