«السياحة»: تنظيم فعاليات عن تراث الواحات في المتحف القبطي

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف القبطي سينظم بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسيسكاني قسم الدراسات القبطية، يومين عن تراث الواحات بمقر المتحف القبطي اليوم وغدا.

معرض للصور الفوتوغرافية

وذكر قطاع المتاحف أنّ فعاليات اليومان بالمتحف القبطى تشمل تقديم مجموعة من المحاضرات العلمية، بالإضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية، والملابس التراثية، ومعرض كتاب، موضحا أنّ جدول أعمال اليوم الأول يتضمن افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية والكتب والملابس التراثية، فضلا عن محاضرة عن العمارة الكنسية والديرية يلقيها المهندس عاطف عوض، أستاذ العمارة القبطية بالمركز الثقافي الفرنسيسكاني.

تاريخ المسيحية في الواحات

وأوضح المتحف أنّ اليوم الأول من فعاليات تراث الواحات، سيشمل محاضرة أخرى عن تاريخ المسيحية بالواحات، يلقيها المهندس محسن منصور الباحث في تراث الواحات وخريج معهد الدراسات القبطية.

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة إلى أنّ اليوم الثاني من فعاليات تراث الواحات، سيشمل محاضرتين الأولى عن موسيقى الواحات تلقيها الدكتورة أمل الطيب، الحاصلة على الدكتوراة في التراث الغنائي، لافتا إلى أن المحاضرة الثانية ستكون بعنوان مناظر العهد القديم في جبانة البجوات، وستلقيها أستاذ دكتور شذى جمال إسماعيل أستاذ الفنون بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.