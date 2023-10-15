مليون و52 ألف جنيه إيرادات 10 أفلام في دور السينما خلال 24 ساعة

تواصل أفلام موسم صيف العام الجاري تحقيق إيرادات في شباك التذاكر، إذ بلغت أمس مليون و52 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم «فوي فوي فوي» يتصدر المركز الأول بـ411 ألف جنيه

حافظ فيلم «فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال على تواجده في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية بـ411 ألف جنيه، تلاه في المركز الثاني فيلم «وش في وش» بـ177 ألف جنيه، متفوقا على فيلم «حسن المصري» الذي جاء في المركز الثالث محققا 173 ألف جنيه، يليه «العميل صفر» بـ 152 ألف جنيه.

«دولارات دولارات» يتذيل قائمة الإيرادات بـ 1.2 ألف جنيه

وفي المركز الخامس جاء فيلم «سكر» بـ95 ألف جنيه، يليه فيلم «ولاد حريم كريم» بـ18 ألف جنيه، أما فيلم «بيت الروبي» فحقق 17 ألف جنيه، وفي المركز السابع يستمر فيلم «مستر إكس» في تحقيق الإيرادات 2.8 ألف جنيه، يليه فيلم «البعبع» بـ1.7 ألف جنيه، وفي المركز الأخير جاء فيلم «دولارات دولارات» في المركز الأخير بـ1.2 ألف جنيه.