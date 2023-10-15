تقديم خدمات طبية لـ643 ألف شخص ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توقيع الكشف الطبي على 643 ألفا و500 مواطن على مستوى مراكز وقرى المحافظة، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة».

مبادرة «100 يوم صحة» في الدقهلية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريحات، فحص 272 ألفا و983 مواطناً من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مشيرا إلى فحص 300 ألف و585 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، فضلا عن 10467 سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضاف، أنه تم الكشف على 28 ألفا و359 طفلا، ضمن مبادرة السمعيات، علاوة على 31 ألفاً و770 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

خدمات صحية متنوعة

وانطلقت مبادرة «100 يوم صحة» تحت شعار «انزل واكشف واطمئن من كل مكان في مصر»، وتم مدها لـ100 يوم أخرى، لتقدم جميع الخدمات الصحية، سواء الوقائية التي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.