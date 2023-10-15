«القومي للإعاقة» يدشن حملة لحث ذوي الهمم على المشاركة في انتخابات الرئاسة

يدشن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم الأحد، على المسرح الكبير بالمركز الأوليمبي بالمعادي، حملته التوعوية «صوتك حقك»، ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، لحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024.

ويدشن المجلس الحملة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

حث ذوي الإعاقة على المشاركة السياسية

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية وضرورة المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام، وكذلك حث الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة دورهم الذي كفله لهم الدستور والقانون بأحقيتهم في رسم السياسات العامة التي تخصهم، من خلال المشاركة في كل النواحي الحياتية خاصة السياسية منها، ومن هنا فالحملة تهدف إلى حث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن يمارسوا حقوقهم في هذا الشأن.

ووجهت المشرف العام على المجلس الدعوة لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة بضرورة ممارسة حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية، لأنهم شركاء فاعلين في هذا الوطن الذي لا يمكن أن يتخلف فيه أحد عن الركب.