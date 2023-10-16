قبل «ع الزيرو».. أفلام رُفعت من السينمات بسبب ضعف الإيرادات

تسبب ضعف الإيرادات في سحب عدد من الأفلام المصرية من العرض في السينمات خلال الأيام الأخيرة، وكان آخرها فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان بعد ما حقق في آخر أيام عرضه بالسينمات إيرادات بلغت 72 جنيهًا؛ ولكن حقق إجمالي إيرادات منذ بداية طرحه في أغسطس الماضي حتى سحبه في منصف أكتوبر الجاري محققا 13.5 مليون جنيه.

وشهد موسم صيف 2023 السينمائي سحب مجموعة كبيرة من الأفلام بسبب الإيرادات الهزيلة لتفسح المجال لاستقبال أفلام جديدة، وكان من بينها فيلم «مرعي البريمو» الذي تم سحبه من السينمات بعد 10 أسابيع في دور العرض السينمائي، بعد ما حقق خلالها إجمالي إيرادات بلغ 16.5 مليون جنيه، ومن قبله فيلم «شمس» بطولة عمرو عبد الجليل الذي جرى سحبه من السينمات قبل أن يكمل أسبوعه الثالث وحقق خلالها إيرادات لم تتجاوز الـ 200 ألف جنيه.

سحب فيلم «مندوب مبيعات» من السينمات بعد 10 أيام.. وفيلم «تاج» يحقق 45 مليون جنيه قبل رفعه

وحظى فيلم «تاج» بطولة تامر حسني بالمصير نفسه، إذ حقق في آخر أيامه إيرادات ضعيفة لم تتجاوز الـ 600 جنيه؛ لكن وصلت إيرادات الفيلم الكلية لـ 45 مليون جنيه على مدار 15 أسبوعا، بالإضافة إلى «مندوب مبيعات» وذلك بعد 10 أيام من طرحه في السينمات لم يحقق خلالهم سوى 500 ألف جنيه، وتتسع القائمة لتشمل: «5 جولات»، «البطة الصفرا» و«مطرح مطروح».