سحب فيلم «ع الزيرو» من السينمات بعد 10 أسابيع عرض.. حقق 72 جنيها في يوم

سُحب فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، من دور العرض السينمائي، بعد تذيله قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما وتحقيقه إيرادات هزيلة، حيث بلغ قيمة آخر مبلغ حققه في السينما يوم الخميس بنحو 72 جنيهًا فقط، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وعلى مدار نحو 10 أسابيع بدور العرض السينمائي، حقق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، إيرادات تقدر بأكثر من 13 مليون و500 ألف جنيه، وسبقه في الرفع من دور العرض فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، والذي حقق أكثر من 16 مليون جنيه في 9 أسابيع ولم يحقق أرقامًا كبيرة بشكل يومي.

قصة فيلم «ع الزيرو»

وتدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة، من خلال شخصية حمزة الشهير بـ دراجون، ويقوم بدوره محمد رمضان الذي يعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبة تهدد حياته، ودخول معركة شرسة مع مافيا وعصابات قد تودي بحياته.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وجومانة مراد، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، والطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل.