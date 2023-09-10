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سحب فيلم مندوب مبيعات من السينما بعد أيام من عرضه

كتب:

هبة أمين
12:03 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
أبطال فيلم مندوب مبيعات

أبطال فيلم مندوب مبيعات

سحب فيلم مندوب مبيعات، من دور العرض السينمائي، بعد أسبوع واحد من انطلاق عرضه بالسينما، حيث لم يتجاوز إجمالي إيراداته مبلغ الـ220 ألف جنيه، وتحقيقه إيرادات هزيلة، وتذيله قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتذيّل فيلم مندوب مبيعات، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وكان آخر إيراد حققه أمس السبت 983 جنيه فقط، وسبقه إيرادات لم تتجاوز مبلغ 500 جنيه، و300 جنيه، الأمر الذي اضطر إلى سحبه  من السينما.

قصة فيلم مندوب مبيعات

تدور قصة فيلم مندوب مبيعات، في إطار رومانسي كوميدي، من خلال قيام شخص بالسفر للعمل في الخارج بعد وفاة زوجته للتغلب على أحزانه، ويبدأ البحث عن قصة حب جديدة تملأ حياته، ولكن يقع في كثير من المطبات والأزمات، حتى يجد فتاة تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات، بطولة بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، إسلام إبراهيم، هبة عبدالعزيز، أيمن قنديل، وائل العوني، تأليف وإخراج حامد صالح.

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بقلم هبة أمين