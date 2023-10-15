«رياضة كفر الشيخ» تنظم اللقاء الحواري «الشباب صناع القرار» في مطوبس

نظمت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، اللقاء الحواري للشباب صناع القرار بمركز شباب مطوبس، تحت شعار «أنت بداية الحكاية»، وذلك لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارة والتنمية بمحافظات مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بناء المستقبل وصناعة القرار

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الأحد، أن الفعاليات انطلقت بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين والخبراء في الاقتصاد، وهم الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، المستشارة ولاء منيسي، رئيس مبادرة معا لمستقبل أفضل بمطوبس، ومحمد النحاس، منسق عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بمطوبس، وتخلل اللقاءات إلقاء بعض المحاضرات ومناقشة الأفكار والمقترحات المقدمة من المشاركين في العديد من القضايا التي تواجه الدولة المصرية.

عوامل زيادة الإنتاج المحلي

بينما تناولت اللقاءات الحوارية، عوامل زيادة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي المصري وتساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض قيمة الفاتورة الاستيرادية، وتساهم في القضاء على البطالة والفقر وتخفيض معدلات الجريمة بكل أشكالها والتي من الممكن أن تساهم في حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل مما يساهم في تخفيض معدلات تأخر الزواج والطلاق وانخفاض معدلات الجريمة الأخلاقية والاجتماعية والجنائية والسياسية.

وجاءت فعاليات اللقاء الحواري انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية والدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ومن منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية نحو بناء وتنمية الوعي لدى أبناء الشعب المصري للمشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ شريف فوزي مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمديرية، وأحمد عطية مدير إدارة شباب مطوبس.