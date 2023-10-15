جامعة سوهاج تنظم حملة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني

شهدت جامعة سوهاج اليوم، انطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وكان الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أول المتبرعين بالحملة، والتي جاءت تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له.

دعم للقضية الفلسطينية

وأوضح النعماني إنه في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، حرصت إدارة الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

تعاون حياة كريمة والجامعة

وأضاف رئيس الجامعة، أن الحملة تتم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيراً إلى أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائما سند للشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن الحملة تستمر بالجامعة على مدار أسبوع، بمقريها القديم والجديد، ويشارك بها كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.