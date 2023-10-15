غدا جامعة سوهاج تطلق حملة تبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين بالجامعة، غدا الأحد، لتوفير الكميات اللازمة من الدماء لإنقاذ ضحايا غزة والجرحى منهم، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى تواجد سيارات إسعاف، التي سيتم التبرع في داخلها، أمام مبنى المركزية بالحرم الجامعي القديم، ومقر جامعة سوهاج الجديد.

المشاركة في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

وناشدت جامعة سوهاج، كافة منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين، بالمشاركة في الحملة الوطنية للتبرع بالدم لإنقاذ الشعب الفلسطيني.