«تعليم مطروح»: إحالة العاملين بمدرسة جميمة الإعدادية للتحقيق لعدم انضباط العمل

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية في أسبوعها الثاني، بتفقده مسار العمل بمدرستي جميمة الإعدادية المشتركة وجميمة الابتدائية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية شرق المحافظة.

إحالة العاملين بمدرسة جميمة الإعدادية للتحقيق

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، إحالة جميع العاملين بمدرسة جميمة الإعدادية للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم وعدم الانضباط الإداري، وكذلك إحالة 4 معلمين بجميمة الابتدائية لجهات التحقيق للإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية.

جولات مفاجأة لمتابعة المدارس في إدارات مطروح

وأكد وكيل تعليم محافظة مطروح مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية، خاصة بمدارس القرى الصحراوية مترامية الأطراف، لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة بها، مضيفاً أنه على جميع العاملين بالمنظومة التربوية ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية لتقديم مناخ تربوي مناسب ومحتوى تعليمي متطور يساهم في تنشئة جيل واع مستنير يتسلح بالعلم والمعرفة قادر على تحمل المسئولية والنهوض بوطننا الغالي مصر، مشددا على أهمية الانضباط والالتزام في جميع المدارس.