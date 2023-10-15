سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في الإسكندرية (صور) 

تعرضت مناطق متفرقة من الإسكندرية إلى سقوط أمطار غزيرة، منذ قليل بالتحديد في نطاق وسط الإسكندرية في نطاق محطة الرمل والأزاريطة والشاطبي، وهي المرة الثالثة لسقوط الأمطار خلال اليوم التي بدأت فجرا، تزامنا مع استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ في الإسكندرية التي بدأت منذ أمس، وذلك تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 60%.

تأثير أمطار الإسكندرية

وبحسب شركة الصرف الصحي فإن سيارات الصرف منتشرة في كل المناطق للتعامل السريع مع الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية بين الحين والآخر، منذ الفجر حيث جرى تيسير الحركة المرورية عبر تصريف أي تجمعات مياه في المناطق الساخنة.

تعامل لحظي مع أمطار الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن أمطار الإسكندرية تتجدد ما بين الحين والآخر أحدثها منذ قليل وسط الإسكندرية إلاً أنه يجرى التعامل معها بشكل لحظي.

طوارئ في الإسكندرية بسبب الأمطار

وأشار إلى أنه يتم العمل وفقاً لحالة الطوارئ حيث جرى نشر السيارات والبدلات اعتبارا من أمس مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد على استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع، وتوقف الإجازات وبدل الراحات، مشيرا إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

طقس الإسكندرية اليوم

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.