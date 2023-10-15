انطلاق قافلة طبية لقرية الأشمونين في المنيا ضمن مبادرة «حياة كريمة» غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية الأشمونين بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تقديم خدمات طبية بالمجان

تأتي القافلة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

إجراء الفحوصات وصرف العلاج

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- رمد – أنف وأذن)، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات ،مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.