بعد قرار التأجيل.. ما مصير حفلات النجوم بمهرجان الموسيقى العربية؟

قررت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، تأجيل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، دون الإعلان عن الموعد الجديد أو سبب التأجيل.

حقيقية إلغاء المهرجان

وعن إماكنية إلغاء المهرجان قال مصدر لــ«الوطن»، إن القرار الموجود يقضي بالتأجيل فقط، وليس هناك نية لإلغاء المهرجان حتى الآن، ولم يتم الإعلان عن الموعد الجديد، ولكن في الأغلب سيكون حين هدوء الأزمة الفلسطينية.

أما عن مصير حفلات النجوم التي تم تأجيلها، فقال المصدر إنه فور الإعلان عن بدء المهرجان سيتم تنسيق الجدول حسب جدول كل فنان على أن يتم التنسيق، وفي حال تعارض الجدول مع أي فنان سيتم استبدال الحفل بحفل آخر.

يذكر أن حفلات كانت تقام في الأوقات التالية:

حفل المطربة مي فاروق، الأربعاء 25 أكتوبر بقيادة المايسترو يحيي الموجي.

حفل المطرب على الحجار، الخميس الموافق 26 أكتوبر بقيادة المايسترو هشام جبر.

حفل المطرب هاني شاكر، الجمعة 27 أكتوبر بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

حفل المطرب حمزة نمرة، السبت 28 أكتوبر 2023.

حفل عمر خيرت، الأحد 29 أكتوبر، ويشاركه الطفل أحمد الموسوي من الإمارات.

حفل المطرب تامر عاشور، الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023.

حفل المطرب مدحت صالح، يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

حفل المطرب اللباني آدن، الأربعاء الموافق 1 نوفممبر.

حفل المطربة أنغام، الخميس الموافق 2 نوفمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وبخلاف هذه الحفلات، من المقرر أن تقام حفلات في كل من المسرح الكبير ومسرح الجمهورية، ومسرح دار أوبرا دمنهور، ودار أوبرا الإسكندرية.