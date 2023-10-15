وفد تضامني من حزب العدل يلتقي السفير الفلسطيني بالقاهرة لبحث آخر المستجدات

التقى وفد من حزب العدل بالسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة وعدد من أعضاء السفارة، تعبيراً عن تضامن الحزب ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الغاشم، والاطلاع على آخر المستجدات فيما يخص الأوضاع في قطاع غزة.

فضح سياسات إسرائيل

ورحب السفير دياب اللوح بزيارة ممثلي الحزب، مثمنا تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني ونضالاته المستمرة، ومؤكدا على دور الأحزاب والاتحادات والنقابات الشعبية في فضح سياسات إسرائيل وكشف حقيقة ممارساتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني بالمحافل الدولية، مطلعا الوفد على آخر المستجدات في قطاع غزة، مثمنا الموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي، مؤكدا أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومى وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، التعازي للسفير الفلسطيني في ضحايا العدوان، موضحا أن الحزب يعمل من خلال اتصالاته مع الأطراف المختلفة عبر عضويته في الليبرالية الدولية لتوصيل الصورة الحقيقية عما يحدث في قطاع غزة، كما أن الحزب لا يدخر أي جهود لدعم القضية الفلسطينية، وأنه يعمل على جميع النواحي عبر نوابه وأعضائه لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.

فيما عبَّر النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب العدل، عن أن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال قد أعاد إحياء القضية الفلسطينية من جديد على الساحة، موضحا أن المجتمع الغربي تصله صورة مغلوطة عما يحدث في قطاع غزة، ويجب العمل على إيصال الصورة الصحيحة، وقد تكون تلك الأحداث بداية لعملية الأرض مقابل السلام وليس السلام مقابل السلام.

قضية الهوية العربية

في سياق متصل، قال أحمد السيد، أمين العلاقات الخارجية بحزب العدل، إن قدر فلسطين أن تحمل على كتفها قضية الهوية العربية، وقضية فلسطين هي قضية الشعب المصري بأكمله، واهتمامنا في حزب العدل ومسؤوليتنا ليس فقط إصدار بيانات شجب وإدانة، ولكن توصيل الصورة الصحيحة للشارع المصري والشركاء الدوليين عما يحدث من عدوان، فدورنا هو توضيح الحقائق ومساندة الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة وعبر القنوات المشروعة.

من ناحيته، أشاد عبدالغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، موضحا أن هناك أكثر من 2000 فلسطيني يريدون دخول قطاع غزة من الجانب المصري للوقوف بجانب أهاليهم في القطاع، ما يبعث برسالة أن هذا الشعب ضد التهجير والإبادة، وأنه على مجلس الأمن والأمم المتحدة الضغط على المحتل لإيقاف جرائمه.

وأشادت نيفين عبيد، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون المرأة، بدور النساء الفلسطينيات في الصمود ضد العدوان، مؤكدة على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، وعن إمكانية فتح سبل للتعاون مع المجموعات النسوية الفلسطينية خاصة عبر الجالية الفلسطينية في مصر والاتحاد العام للمراة الفلسطينية، كما أكدت على مجموعة من الفعاليات القادمة التي يتم من خلالها دعم المرأة الفلسطينية.

فيما ذكرت رنا وجيه عضو أمانة العلاقات الخارجية بالحزب أن اللجنة تعمل عبر شبابها لإيصال الرسالة الصحيحة والصورة الحقيقية عما يحدث في قطاع غزة من عدوان على الأبرياء، قتل وتهجير وإبادة للشعب الفلسطيني، وهو ما يتم العمل عليه عبر ترجمة النصوص للغات المختلفة ونشرها عبر الوسائل المتنوعة.

من ناحيته، قال يوسف العوال، أمين مساعد الإعلام بحزب العدل، إن تلك الزيارة تأتي كرسالة محبة وتضامن للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم على أساسها اتخاذ عدة إجراءات من جانب الحزب للمساهمة في دعم وإغاثة الأشقاء في غزة، وكذلك نشر الجانب الحقيقي من الواقع المأساوي الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية التي تحاول الدولة القائمة بالاحتلال إيصال نقيضها تماما للرأي العام العالمي.