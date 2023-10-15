دفن العشرات من جثامين شهداء غزة في مقبرة جماعية بعد تكدسها بالمستشفيات

دُفنت، اليوم الاحد، عشرات جثامين الشهداء، بمقبرة جماعية في مدينة غزة، جراء تكدس الجثامين في المستشفيات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت الوكالة، أن المقابر في مدينة غزة لا تتسع لأعداد الشهداء الكبيرة، ويتم دفنها في قبر جماعي.

صعوبة إخلاء الضحايا

وتواجه طواقم الإسعاف صعوبة كبيرة في إخلاء الضحايا نتيجة التدمير الهائل الذي لحق بالأحياء السكنية والطرقات المؤدية للمستشفيات، حيث باتت مستشفيات القطاع مشلولة لا قدرة استيعابية لديها بفعل عدد الشهداء الكبير الناتج عن القصف المتواصل للمنازل والبنايات على رؤوس ساكنيها في غزة.

وفي حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.