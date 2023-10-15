تحصين 16 ألف رأس من الأغنام ضد طاعون المجترات في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أنهم ينطمون حاليًا عددا من الحملات الموسعة، بهدف تجريع الأغنام لحمايتها من طاعون المتجرات، في مختلف قرى ومدن المحافظة.

تجريع 16 ألف رأس أغنام

وأوضح «بشار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية المنتشرة في مختلف ربوع كفر الشيخ، تمكنت من تجريع نحو 16 ألف رأس من الأغنام، ضد طاعون المتجرات، وهو أمر يحافظ على الثروة الحيوانية من الأغنام، ويجعلها في تزايد دائم من حيث إعدادها.

وأشار أيضا إلى أن عمليات تجريع رؤوس الأغنام مستمرة في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ، حتى تحقق أهدافها في تحقيق المستهدف لنحو 60 ألف رأس من الأغنام على نطاق المحافظة.

يذكر أن الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، تمثل نحو 19% من التعداد العام للثروة الحيوانية في مصر، التي بلغت بالمحافظة نحو 212 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس، بخلاف تعداد الأغنام والماعز.