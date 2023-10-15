«مستقبل وطن» الفيوم يعد خطة الاستعدادات للانتخابات ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانات الوحدات الحزبية التابعة لمركز دفنو بمركز إطسا بحزب «مستقبل وطن»، لقاءً موسعًا لوضع خطة تنظيمية استعدادًا للانتخابات الرئاسية المُقبلة، وسبل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في مقر أمانة الحزب ببندر إطسا برئاسة أحمد الروبي أمين المركز، وأمناء الوحدات الحزبية، والتنظيم، وهيئة المكتب.

أكدت أمانات الوحدات الحزبية، دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خصوصًا أنّ حزب «مستقبل وطن»، كان أول من يعلن رسميًا تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، للوقوف صفًا واحدًا خلف مرشحهم.

تكثيف العمل الميداني وحملات التوعية

وخلال الاجتماع، شدد الحضور على ضرورة تكثيف العمل الميداني وحملات التوعية في مختلف القرى والعزب والنجوع، مع تفعيل دور الوحدات الحزبية خلال هذه المرحلة، بما يحقق دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستمراره في ولاية رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها قبل 10 سنوات.

تكثيف الجهود مع العائلات الكبرى

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجميع على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق مع كبار العائلات، والشباب، والمرأة، وكل الفئات، لضمان دعمهم لمرشحهم الرئاسي لفترة رئاسية جديدة.