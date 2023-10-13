«مستقبل وطن» بالفيوم ينظم اجتماعا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، اجتماعًا تنظيميًا واسعًا، بحضور النائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم، ونواب مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحزبية والأمور التنظيمية، فضلًا عن الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم، والتأكيد على دعم الحزب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ونظم الحضور وقفة لمدة دقيقة حدادًا على شهداء فلسطين، استجابة لطلب النائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وشدد أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، على دعم الحزب للدولة، مُطالبًا الجميع بالوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ليتمكن من استكمال مسيرة البناء التي تشهدها مصر، مُطالبًا بضرورة تعريف المواطنين بالإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي، وزيادة التوعية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية في الاستحقاقات المُقبلة، مُرسلًا برقية تأييد للرئيس السيسي.

الالتزام والتواجد بين المواطنين

وأكد ضرورة المشاركة والتفاعل في جميع أنشطة ومبادرات الحزب، خصوصًا إنّ المرحلة المُقبلة تستلزم جهود كافة أعضاء الحزب، مُشيرًا إلى رؤية الحزب المؤسسية الموحدة في إطار تنظيمي فاعل يجعله يتصدر المشهد السياسي، وموضحًا أنّ التواجد بين المواطنين والالتزام هما أساس نجاح العمل الحزبي.

مصر مرت بفترة تحديات

من ناحيته، أعلن النائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالحزب، دعمه الكامل للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، مُطالبًا بتوعية المواطنين، بإنجازات الرئيس بعدما مرت مصر بفترة من التحديات الصعبة التي عانت منها الدولة، كما طالب بضرورة التفاعل مع قرارات ومبادرات الحزب.

ووجه بضرورة الحشد خلال كافة الاستحقاقات المُقبلة، وأن يتم توجيه رسالة مضمونها تماسك الشعب المصري، ووقوفه خلف الرئيس، مُشددًا على ضرورة استعداد أمانات الحزب بالمحافظة لكافة الاستحقاقات خصوصًا الانتخابات الرئاسية المُقبلة، خصوصًا أنّ حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية، لذلك يجب عليهم العمل من أجل خدمة المواطن، ورفع مستوى الخدمات المقدمة له، وتحقيق تفاعل حقيقي مع المواطن في الشارع.

وبيّن أنّ المرحلة القادمة تستلزم جهود جميع أعضاء الحزب في محافظة الفيوم، ذاكرًا الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة على مدار 10 سنوات في كافة القطاعات بقيادة الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية، مطالبًا الجميع بأن يعملوا بجد حتى تتصدر محافظة الفيوم المشهد خلال كافة الاستحقاقات القادمة.