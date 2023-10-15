اختتام فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي 2023 غدا

يختتم ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي فعاليات الدورة الثامنة التي أقيمت تحت شعار «الخط والنصر»، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البوسعيدي، قطاع العلاقات الثقافية، قطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء الاثنين 16 أكتوبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

فعاليات الملتقى مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

وأضاف وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن الملتقى هذا العام يقام تحت شعار «الخط والنصر»، بمناسبة تزامن فعاليات الملتقى مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ومن جانبه صرح الكاتب الصحفي محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى، أن فعاليات الختام تضم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «الحرب والنصر»، ضمن سلسلة تجليات الخط العربي، يعقبه تكريم اسم صاحب الدورة الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن ثم المكرمين الفنان نور الدين كور من الجزائر، والفنان عصام عبد الفتاح من مصر، والفنان محمد طوسون من مصر، والفنان مثني العبيدي من العراق، وضيوف الشرف الفنانة سميرة الريامية من سلطنة عمان، والفنان عبد السلام الريحاني من المغرب، والفنان عصام ندا من مصر.

المكرمون في ملتقى الخط العربي

كما جرى تكريم لجان الملتقى، وإعلان الجوائز التي تتضمن جوائز الاتجاه الأصيل 3 مراكز، و«الاتجاهات الخطية الحديثة»، و«الطباعة الرقمية»، و«الزخرفة والتذهيب»، بالإضافة إلى «جائزة الخطاط الكبير خضير البوسعيدي»، كما تشارك الفنانة ريم عز الدين بعدد من الأغاني الوطنية.

شارك في الملتقى 172 ضيفا وفنانا مصريا وأجنبي، من بينهم 152 فناناً مصرياَ، و20 فناناً أجنبياَ مشاركا من: إيطاليا، السعودية، العراق، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، الجزائر، تايلاند، أفغانستان، الهند، سوريا، الأردن، الصين، بنجلاديش، أوزبكستان، وإندونيسيا، كما شارك بالملتقى مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الإسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية، وتحمل الدورة هذا العام اسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن.