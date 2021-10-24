حملات لحظر سير الـ«توك توك» بمحور أنور السادات وضبط المخالفين بالجيزة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة، لتنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات الـ«توك توك» حظرًا تامًا بنطاق محور محمد أنور السادات «ترسا سابقا»، بداية من ترعة الزمر حتى ترعة المنصورية، والواقع بأحياء العمرانية والطالبية والهرم، وذلك في اطار تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية، للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المروري الجديد.

عرض تقرير يومي بنتائج الحملات

واكد محافظ الجيزة ان الحملات شملت نطاق شوارع خاتم المرسلين وترسا وعز الدين عمر والمحولات ومنطقة المريوطية، بمشاركة شرطة المرافق والإدارة العامة للمرور، حيث تم التحفظ علي المركبات المخالفة لحظر سيرها بمحور أنور السادات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكلف المحافظ رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجهاز السرفيس، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات الـ«توك توك» بمنتهى الحزم، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وعرض تقرير يومي بما تم من مجهودات تلك الحملات.

وفي نفس الاطار شنت محافظة الجيزة حملات رفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشات التجارية بمسار محور أنور السادات، لضمان انسياب الحركة المرورية دون وجود معوقات، لما يشهده المحور من تزايد الحركة المرورية به، بعد إجراء غلق كلي لشارع الاهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الاثرية وحتي محطه المريوطية لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.