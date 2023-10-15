ندوة للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرق القضاء عليها بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما بقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال خلق فرص عمل حقيقية للشباب ليحيا حياه كريمة، لافتا إلى أن المحافظة نفذت العديد من البرامج الهادفة لإعادة تأهيل الشباب، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص، بجانب تكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة، والاهتمام بالتعليم الفني لإعداد خريجين قادرين على الالتحاق بسوق العمل، بهدف القضاء على شبح البطالة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية

كان محافظ الشرقية أناب المهندسة لبنى عبد العزيز لحضور لقاء السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مع عدد من القيادات التنفيذية المعنية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة ومديري إدارتي تنمية القرية والشئون الاقتصادية بالديوان العام، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

المحافظة تسعى جاهدة للقضاء على شبح البطالة

أوضحت نائبة المحافظ أن المحافظة تسعى جاهدة للقضاء على شبح البطالة والهجرة غير الشرعية، من خلال البرامج التي تقدم للشباب قروضا ميسرة لإقامة مشروعات خاصة بهم، ومنها «مشروعك - صندوق التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، بجانب تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتطوير الريف المصري بقرى مركز الحسينية، التي استطاعت توفير فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال المشاركة في المشروعات التي تقام في كل القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وأضافت أن المحافظة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» بالمحافظة، وفرت 55 ألفا و510 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و125 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 18 ألفا و972 مشروعا، منذ انطلاق المبادرة في 2015 حتى الآن، بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، لإقامة مشروعات تُدر لهم دخلاً ثابتا وتوفر لهم حياه كريمة.

وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى أن زيارتها اليوم لمحافظة الشرقية، جاءت لتنفيذ عدد من القاءات التثقيفية والتوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والبدائل المتاحة للقضاء عليها، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، يأتي انطلاقا من الحفاظ على كرامة المواطنين، وتوفير الحماية القانونية لهم، مؤكدة ضرورة الاهتمام بمجال المشروعات والخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أهمية التعاون والتنسيق وتضافر كل الجهود بين القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، لمواجهة الهجرة غير النظامية، التي تتسبب في تعرض المواطنين للمخاطر والأضرار.

ولفتت إلى ضرورة عقد المزيد من الأنشطة والفعاليات، وبناء القدرات للعاملين والقائمين على هذا الملف في المؤسسات والمديريات المختلفة، وتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وغير النظامية، والحلول البديلة للفئات المستهدفة، وحماية الشباب المصري من الاستغلال والإتجار في البشر.