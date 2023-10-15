الرئيس السيسي: نتمنى أن تكون زيارة وزير خارجية أمريكا فرصة لحل القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يحدث في منطقتنا العربية والإسلامية أن يجرى استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث، ومن الممكن أن يكون جرى استهدافهم في أوروبا لكن في بلادنا العربية والإسلامية لم يحدث ذلك.

يجب تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف «السيسي» خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن: «أعقاب الأزمة الحالية في غزة تكونت موجة ضخمة تحتاج للتحرك بقوة وعزم ومهم جدًا إننا نخفض التوتر وأيضا نيسر كل المساعدات إلى قطاع غزة، واليوم نتحدث على قطاع محاصر لا يوجد به مياه ولا كهرباء ولا وقود».

وتابع «السيسي»: «نتحدث عن تلك الأمور اليوم، لأننا نحتاج إلى نسمع كلام بعضنا البعض وعشان تسمعونا إحنا، والمعنيين بالقضية يعرفون أسباب تلك الأزمة، ونقول لكم نحن نحتاج للعمل سويًا، ونتمنى زيارة وزير الخارجية الأمريكي تكون فرصة كبيرة لقوة دفع إلى إيجاد حل لأزمة القضية الفلسطينية».