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سفير السعودية بالأردن يسلم الأونروا شيكا بالمساهمة السنوية بمليوني دولار

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أ ش أ
06:27 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
الأونروا

الأونروا

سلَّم السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم الأحد، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، شيكا بالمساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة مليوني دولار، لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. 

تضامن سعودي مع فلسطين

وعبَّر لازاريني عن شكره لهذا الدعم للأونروا، وقال إن المملكة العربية السعودية لطالما تضامنت مع الشعب الفلسطيني ووقفت وتقف مع الوكالة لتحقيق أهدافها الإنسانية.

دعوة الدول لدعم غزة

وأضاف: «نحن الآن في هذا الوقت نحتاج أكثر من أي وقت مضى لهذا التضامن والدعم»، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود الوكالة ودعم الشعب الفلسطيني الذي يمر حاليا بظروف حرجة.

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