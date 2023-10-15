محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار الأساسية «صور»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عددًا من السلاسل والمعارض التجارية والهايبر ماركت، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، ومن بينها «دلتا ماركت»، التابع للشركة العامة لتجارة الجملة لوزارة التموين، و«زهران ماركت» بغرب مدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يشيد بقرار رئيس الوزراء

وأشاد المحافظ بقرار رئيس الوزراء، لما له مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، ما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وقال محافظ كفر الشيخ إنّه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تجريها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض «معًا ضد الغلاء»، التي جرى افتتاحها بالمراكز والمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

وأوضح «نور الدين» أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسب من 15 لـ25%، وهي سلع «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي جرى تطبيقها أمس.

وكلّف محافظ كفر الشيخ مسؤولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة

وأكد اللواء جمال نور الدين أنّه تجرى متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تعاني منها دول العالم كافة، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معا، لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

من جانبه، أوضح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنّه جرى التنبيه على باقى السلاسل التجارية للانضمام الى مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ، مشيرا إلى أنّه جرى تشكيل لجان للرقابة والتفتيش على أسعار وجودة السلع لتحقيق أهداف المبادرة.

افتتاح منافذ «معا ضد الغلاء» بمراكز محافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ محافظة كفر الشيخ افتتحت عددًا من منافذ «معًا ضد الغلاء» بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة في الأماكن والسلاسل التالية، التي بدأت في تنفيذ المبادرة «خير زمان، ومصر والسودان، وأسواق دياب، وماركت الرفاعي، وأسواق العائلة، وزهران، وأسواق المزرعة، وأسواق عماد الدين، وألبان مندور».