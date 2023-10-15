رئيس «الإصلاح والنهضة»: مصر حائط صد أمام مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل حائط صد أمام محاولات إسرائيل وحلفائها الدوليين لفرض واقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة برغم كافة أشكال الضغط الذي تمارسه أطراف عدة على مصر للاستجابة إلى مخططات إسرائيلية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف «عبدالعزيز» في بيان، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقباله اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كانت حازمة وواضحة في وقوف مصر في صف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة يشيد بموقف الرئيس تجاه القضية الفلسطينية

وأكدت رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن ما نقله الرئيس للإدارة الأمريكية كان تأكيدًا على موقف مصر من ضرورة السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف كافة أشكال استهداف المدنيين العزل بجانب نقل تحذيرات الدولة المصرية من انسداد الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن في المنطقة.

وشدد رئيس الحزب على رفض الحزب التام لأي أشكال من تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق إلى غزة محذرًا من أن ذلك يعد حلقة أولى في سلسلة تذويب القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني إلى الأبد.