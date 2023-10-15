حملات مكثفة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في المنيا

كلّف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كل الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار والتي بدأت أمس السبت، ولمدة 6 أشهر.

تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مشدداً على توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب، ومؤكداً استمرار المرور المفاجئ على الأسواق من خلال اللجان المشتركة لإحكام الرقابة والتعامل بحزم حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

الالتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع

وقاد اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا يرافقه طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك بالمنيا، وعدد من الجهات المختصة، حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع والتصدي لأى محاولات احتكارية لأى سلعة خاصة من السلع الأساسية.شملت الحملة تفقد عدد من السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت بمدينة المنيا، وتحرير عدد من المحاضر لأصحاب المحلات لعدم الالتزام بالتعليمات وضبط سلع ومواد غذائية معروضة بأسعار متفاوتة، وكذلك مصادرة لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.