أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في سوهاج.. 33 منفذا ثابتا ومتحركا

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج، في منفذ عام، بالإضافة للمنافذ الخاصة.

وانطلقت المبادرة من اليوم، وفقا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة 25%، وأقامت المحافظة شوادرا لعرض السلع المخفضة.

مبادرة تخفيض السلع الغذائية

وحدد محافظ سوهاج، السلع المخفضة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالمحافظة، وهي السلع الرئيسية، ومنها السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، فضلا عن تخفيض على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، بنسبة 15%.

أماكن مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية بسوهاج

وكشف «الفقي» عن أماكن البيع في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة سوهاج؛ إذ تغطي المنافذ الثابتة والمتحركة المحافظة، وهي:

- أفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، 4 هايبر بسوهاج في طهطا وجهينة ومدينة ناصر بحي شرق سوهاج، والمنفذ الرابع بطما.

_ 4 معارض تغطي سوهاج، هي: معرض ميدان العارف بالله في حي غرب سوهاج، واستاد سوهاج الرياضي بمدينة ناصر، وحي شرق سوهاج، وميدان الثقافة بحي غرب سوهاج.

- 5 فروع نصف جملة بمراكز سوهاج.

- أفرع جهاز الخدمة الوطنية التي تشمل 21 منفذا ثابتا في المراكز المختلفة، بينها 5 مراكز بسوهاج.

- 9 سيارات متحركة تجوب المحافظة، ويمكن طلبها من الوحدة المحلية للقرية أو المركز.

شركات خاصة بمبادرة نخفيض السلع الغذائية

فضلا عن الشركات الخاصة للبيع بالمبادرة؛ إذ يجرى التوسع فيها، لإفادة أكبر عدد من المواطنين، وذلك في:

- سلاسل الهايبر الخاصة المشاركة بالمبادرة.

- المحلات التجارية وأصحاب مبادرات تخفيض السلع الغذائية.

إحكام الرقابة على الأسواق بسوهاج

وأوضح محافظ سوهاج، أنه جرى توجيه الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، ومنع الاحتكار، وضمان وصول السلع والدعم لمستحقية، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها، حرصا على سلامة المواطنين، مع ضبط أسعارها.